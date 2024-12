Parrucchieri ed estetiste alla Cra: "Si sono presi cura di alcune ospiti"

"Una giornata molto emozionante per tutti i presenti, piena di significati". Questo il commento del sindaco di Maranello Luigi Zironi e dell’assessore al welfare Davide Nostrini a margine dell’iniziativa svoltasi presso la Casa Residenza Anziani ‘Stradi’. Dove ieri mattina alcune ospiti della struttura si sono lasciate ‘coccolare’ dagli allievi dell’Accademia IAL dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni che le hanno preparate con cura per la Festa di Natale prevista. L’iniziativa è stata proposta e sviluppata da IAL Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Maranello e con la cooperativa sociale Gulliver che gestisce la struttura. "Non solo un’esercitazione pratica: i miei allievi – ha detto il presidente di Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma - hanno donato soprattutto un momento di bellezza e benessere ai residenti della CRA. Mentre eseguivano i trattamenti, hanno ascoltato i racconti delle storie di vita delle ospiti della struttura e sono stati coinvolti in uno scambio intergenerazionale"