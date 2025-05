Parte da qui la nuova sfida italiana all’Isola di Man

E’ una tra le gare più affascinanti della storia il Tourist Trophy dell’Isola di Man, che quest’anno si svolgerà dal 26 maggio al 7 giugno con il tradizionale formato di due settimane: la prima dedicata alle qualifiche, la seconda alle gare. Si corre lungo le 37,73 miglia (oltre 60 Km) del Mountain Cours, il circuito stradale più bello al mondo, dove si passa dalla atmosfera tropicale della zona porto, al passo alpino del Bungalow situato sulla Snaefell Mountain Road a circa 422 metri sul livello del mare.

Nel 2008 il team manager modenese Daniele Cavallini insieme al parmense Andrea Fogliazza organizzarono una spedizione per riportare un pilota italiano all’Isola di Man. Venne scelto Alessio Corradi, tra i migliori talenti italiani della classe Supersport in quegli anni, con una Triumph Daytona 675cc, il marchio inglese che si riaffacciava alle corse proprio in quel momento. La spedizione fu un successo e io ebbi la fortuna di raccontarla come giornalista. Nella prima settimana Corradi conquisto la qualifica per le finali dello Junior TT, entrando tra i migliori 80 insieme agli specialisti anglosassoni delle gare stradali. Concluse 36° la finale, portando a casa la medaglia di bronzo per il terzo posto tra i newcomer.

A distanza di molti anni, un’altra spedizione per il Tourist Trophy parte da Modena. E’ stato presentato nei giorni scorsi al nostro Autodromo il team che con il pilota spezzino Andrea Majola tenterà di riportare alla vittoria l’Italia dopo l’ultimo successo di Agostini che risale al 1972. Majola, classe 1989, è uno specialista delle gare stradali l’anno scorso ha vinto lo Junior Manx GP ed è stato insignito del prestigiosissimo Casco d’oro. Correrà con una moto anch’essa leggendaria, la Paton S1-R, il marchio milanese fondato da Giuseppe Pattoni e Lino Tonti, che è parte integrante della storia del motomondiale. Anche lo sponsor è del tutto particolare, il sito italiano di recensioni hot Escort Advisor, che ha colorato la moto tutta di rosa e nero. "Abbiamo scelto l’Autodromo di Modena per la presentazione e il collaudo della moto perché ci serviva un posto iconico nel cuore della MotorValley e una pista guidata e probante, che contiene curve di ogni tipo, un po’ come quelle che troveremo sull’Isola- ha detto Majola-. Per me questa avventura è il sogno di una vita, nel 2016 misi in vendita la macchina, la moto e tutto quello che di più caro avevo per potermi comprare la prima moto da gara e il primo furgone con cui portarla in giro". Con questo spirito, anche uno sponsor fuori dal comune ci può stare.

Stefano Bergonzini