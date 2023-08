Parte la Festa dell’Unità Niente inviti alla destra "Voto, primarie a dicembre"

di Gianpaolo Annese

"Nessun esponente del centrodestra alla Festa: è una fase in cui vogliamo trasformare l’opposizione in alternativa di governo a livello nazionale, ma anche a livello locale dove non amministriamo". Il segretario provinciale del Pd Roberto Solomita lancia la prima Festa dell’Unità all’Ippodromo in via Argiolas dopo l’era Ponte Alto. A inaugurare la kermesse, che proseguirà fino al 18 settembre, sarà alle 18.30 la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Solomita, intanto avete ricucito con i volontari della Bassa dopo la rottura sul caso Aimag?

"Sì, frattura ricomposta con la base del partito, parteciperanno alla Festa che resta un momento per il quale si accantona ogni divisione".

La segretaria Schlein ha dato indicazione di evitare inviti a esponenti del centrodestra.

"In passato lo abbiamo fatto, adesso però siamo in una fase politica diversa e l’obiettivo è trasformare a livello nazionale l’opposizione in alternativa di governo. Abbiamo invitato esponenti di forze che vorremmo alleate e per quanto ci riguarda è già sufficientemente impegnativo tenere unita tutta la coalizione di centrosinistra…".

Che anche a Modena, in chiave amministrative del 2024, potenzialmente va dal M5stelle a Italia Viva.

"Esattamente, noi crediamo ci sia lo spazio per avviare un dialogo e la possibilità di organizzare primarie di coalizione per selezionare i candidati sindaci, con la società e le sue rappresentanze oltre che con le sigle partitiche".

Il M5s però ha fatto sapere di non volere Italia Viva. E viceversa.

"Siamo ancora nella fase dei veti incrociati, è fisiologico. Nei prossimi mesi il Pd deve riuscire a porsi come perno di una larga coalizione, basata sulla forza dei programmi e delle persone, che è poi quella storicamente vince alle amministrative. Con chi ci sta naturalmente".

Primarie di coalizione vuol dire che il Pd dovrà presentarsi con un candidato solo accanto a quello degli alleati. Farete le primarie del Pd prima delle primarie di coalizione?

"Non cadiamo in arzigogoli. La road map prevede che a settembre-ottobre le assemblee territoriali del Pd esprimano una rosa di nomi, sulla quale poi faremo sintesi: l’auspicio è di arrivare a presentare uno, massimo due candidati di area Pd per ogni comune, dove per area intendo che non siano per forza iscritti attualmente al partito, ma che che si riconoscano nei suoi valori, non faremo l’esame del sangue alle persone".

Quando sono previste le primarie di coalizione?

"Direi a dicembre-gennaio, aperte a tutti i cittadini come momento di partecipazione e legittimazione democratica".