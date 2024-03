"Partecipazione vera. Cittadino protagonista"

"Il tema della partecipazione mi è molto caro: la partecipazione deve essere vera, non di facciata". Il candidato del centrosinistra Massimo Mezzetti torna sulle parole del segretario della Cgil di Modena: "Ho letto con interesse le parole Daniele Dieci – rimarca Mezzetti – In particolare sul tema della partecipazione che mi è molto caro e che sarà al centro della nostra campagna elettorale. Una partecipazione che deve essere vera e non di facciata, che metta il cittadino al centro delle decisioni più importanti. Per costruire a Modena un nuovo modo di fare comunità, lavorando insieme a cittadinanza, sindacati e imprese".

La nostra proposta, prosegue Mezzetti, "è quella di costruire un patto per Modena e con Modena, non solo tra le forze politiche che sosterranno il governo della città ma anche con le forze sociali, sindacali, imprenditoriali, le associazioni e il volontariato. Un Patto per una città che deve essere sempre più innovativa, attiva e attenta ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori e delle lavoratrici".

Dieci della Cgil nella intervista pubblica ieri ha detto tra l’altro a proposito della giunta uscente: "Non tocca a noi dare pagelle, abbiamo detto cosa ci ha convinto e cosa non ci è piaciuto nelle scelte della giunta Muzzarelli. La muscolarità politica non vince, le parole d’ordine sono coinvolgimento e partecipazione. Negli ultimi anni il governo locale è stato più in linea con le esigenze della città, come dimostra il recente accordo tra Comune e sindacata sul Bilancio. Credo che la prossima giunta dovrà incentivare ancora i modelli partecipativi".