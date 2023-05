"Partirò da scuole e servizi Dialogo con tutti i cittadini"

Non ha avuto tempo da perdere già nella giornata di insediamento la neoeletta sindaca di Serra Simona Ferrari, alle prese con la prima ordinanza di chiusura delle scuole per l’emergenza maltempo. Suo obiettivo, infatti, è arrivare "a breve" alla nomina della giunta, per poter diventare al più presto pienamente operativa. Lunedì in tantissimi, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini al leader della Lega Matteo Salvini, l’hanno voluta contattatare per congratularsi dell’incredibile risultato (76,74% dei voti). In paese la festa è stata enorme, ma adesso – avverte Ferrari – "priorità alle scuole".

Ferrari, qual è stato il messaggio più bello che le hanno scritto?

"Ne ho ricevuti talmente tanti che alcuni non sono purtroppo ancora riuscita a leggerli. La cosa che più mi ha fatto piacere è stata la quantità di pensieri ricevuti sì da amici, ma anche da persone che non conoscevo o personalità schierate dall’altra parte, come Guglielmo Sassi di Fd’I o lo stesso Giorgio Zanoli".

Com’è andata la giornata di insediamento?

"E’ stata molto impegnativa, perché entrare nelle logiche della macchina comunale non è semplice, soprattutto per chi non l’ha mai vissuta. Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza in municipio e presto spero di avere modo di incontrare tutti i dipendenti: l’emergenza meteo, infatti, mi ha costretta a concentrarmi su questioni urgenti, come la sicurezza dei bambini e dei ragazzi per la quale abbiamo disposto la chiusura delle scuole. Non pensavo di arrivare a firmare un’ordinanza già nel giorno di insediamento…".

Che questioni metterete avanti nei primi 100 giorni?

"La scuola, sicuramente, rimane l’assoluta priorità. Dobbiamo capire come andare avanti, stabilire le tempistiche, e dobbiamo farlo subito. Poi ci sono le emergenze e le allerte: dobbiamo gestire la situazione per evitare ogni disastro".

Quale sarà il cambiamento nell’arte di amministrare?

"Il cambio di passo sarà nel dialogo e nella collaborazione, con l’intento di mettersi al totale servizio di tutti i cittadini. Vogliamo ridare quei servizi che mancano a Serra. Questo per noi è imprescindibile".

La Lega ha rivendicato la vittoria di due tesserati nella sua lista. Pd, FI e Psi si dicono soddisfatti, mentre Fd’I non vede di buon occhio qualcuno "vicino" a lei. Cosa risponde?

"Sono soddisfatta di aver mantenuto un’apertura nei confronti di chiunque avesse piacere di appoggiare la nostra lista, sia da sinistra che da destra. Questa decisione è stata principalmente mia, perché ho voluto con me persone di fiducia".

Riccardo Pugliese