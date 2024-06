Partita di calcetto in carcere: "Lo sport abbatte le barriere"

Già a 15 minuti del primo tempo non c’era più partita. La squadra dei detenuti stava ‘stracciando’ 8 a 0 quella dei Lions; così, per evitare quella che si prefigurava come una ‘Caporetto’, si è deciso nel secondo tempo di mescolare le squadre. Risultato finale: 3 a 1. Ma il risultato più importante è quello che si raggiunge con iniziative come quella realizzata ieri all’interno del carcere di Sant’Anna; la squadra vincitrice del torneo di calcetto interno all’istituto penitenziario modenese ha affrontato quella dei Lions di Modena, perché la detenzione deve essere anche una porta aperta verso il futuro. "Riteniamo che lo sport sia l’elemento principale in cui si è tutti uguali e dove si abbattono le barriere – ha commentato Giorgio Ferroni, governatore Lions, distretto 108 Tb - credo inoltre che abbia una funzione preventiva nella commissione dei reati". Una giornata di festa e sport dunque al Sant’Anna con gli altri detenuti che facevano il tifo dalle finestre. Due squadre speciali se si pensa tra l’altro che alcuni iscritti al club sono avvocati penalisti, come Pier Francesco Rossi, capitano della squadra vincitrice. "Per la prima volta abbiamo portato il mondo esterno dentro il mondo del carcere – ha detto – i detenuti in questo modo sentono che c’è qualcuno fuori che li aspetta; hanno sbagliato, stanno pagando, ma c’è qualcuno che allarga sempre le braccia ed è pronto sempre ad accoglierli". E’ dal 1975 che l’ordinamento penitenziario costruisce il trattamento per i detenuti nella direzione della risocializzazione dell’autore di reato, un solco seguito sempre più anche dal Sant’Anna. "Un’iniziativa proposta dai Lions che abbiamo accolto con molto piacere – le parole del direttore del carcere Orazio Sorrentini – inoltre parliamo di attività sportiva che per legge fa parte del trattamento rieducativo". Se i momenti di formazione sono parte integrante della vita di un carcere un’iniziativa come quella che si è svolta ieri al Sant’Anna è abbastanza rara; un partita di calcetto giocata tra detenuti e persone esterne, disputata tra l’altro all’interno dell’area detentiva. "E’ stato un esempio di tipo inclusivo molto importante e raro– ha detto Susanna Pietralunga , docente di criminologia di Unimore – dove un gruppo sociale si raccorda in un modo molto gradevole e alla apri con le persone detenute". Tutto è finito con una stretta di mano tra i due capitani e lo scambio delle maglie. "Per noi è stata la possibilità di entrare in contatto con questi ragazzi - ha detto Angela Ninzoli, coordinatrice distrettuale Lions New Voices – ma soprattutto di portare all’esterno la loro vita e quello che svolgono all’interno del carcere.

Emanuela Zanasi