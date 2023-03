Partita Modena-Cittadella, cambia la viabilità

In occasione della partita di calcio Modena-Cittadella, in programma domenica 2 aprile alle 16.15 allo stadio Alberto Braglia, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta.

In particolare, già dalle ore 7 sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. Dalla stessa ora sarà chiusa al transito la stessa piazza e, a seguire nel corso della mattinata, viale Monte Kosica, nel tratto da via Fontanelli a piazza Tien An Men, e viale Montecuccoli, da viale Monte Kosica a via Padre Candido.

Già da domani in piazza Tien An Men, inoltre, sarà vietata la sosta in una porzione del piazzale, che verrà riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.

r.m.