"Partita sporca, vittoria della maturità"

"Nel calcio esistono anche le vittorie ‘sporche, e stasera è stata una di queste". Andrea Sottil esordisce così nel dopo gara quando si siede nella sala stampa del Braglia, poi analizza la prestazione dei suoi: "Pur non avendo fatto uno dei migliori primi tempi di questo inizio stagione, anche per merito del Pescara, non è che abbiamo subito tanto, non siamo stati brillanti come al solito e un po’ in ritardo sul pressing. Poi al primo tiro che ci hanno fatto abbiamo subito gol, anche a causa di una deviazione sul tiro di Olzer. In più, tre ammonizioni subite in 11 minuti piuttosto discutibili, senza voler fare polemiche, ci hanno condizionato perchè hanno colpito due difensori su tre. Allora ho dovuto fare una scelta e toglierne uno, per dare un poco più di pulizia mentale dietro. Conosco come vanno le cose, sarebbe bastato poco per rimanere in dieci. Voglio però ribadire i meriti del Pescara che ci ha messi in difficoltà. Nella ripresa siamo entrati bene e abbiamo fatto una grande partita, abbiamo ritrovato fluidità di manovra. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che non dovevamo né innervosirci né allungarci e che il gol lo avremmo trovato. Oggi è stata una di quelle gare che in serie B ci sono, e tutto sommato credo che la mia squadra abbia meritato la vittoria". La prima gara in cui il Modena è stato davvero in difficoltà: "Ci è mancata un po’ di brillantezza, soprattutto mentale. E’ mancata la lucidità in qualche ultimo passaggio, poi nel finale loro si sono buttati in avanti e quando una partita la lasci aperta poi puoi rischiare. Dobbiamo trarre insegnamenti da partite come questa, per esempio che in certi momenti bisogna anche fare qualche fallo tattico a centrocampo".

Primato in solitudine dopo cinque giornate: "Allora, che la squadra abbia i numeri per fare un campionato importante è fuori discussione. La classifica so qual è, ma siamo alla quinta giornata... Ci godiamo il momento, meritiamo i punti che abbiamo, ma ci fermiamo qui, piedi per terra. La gente ci è vicina, faccio i complimenti ai nostri tifosi perchè sono presenti nel sostenerci perchè vedono una squadra che lotta. Se devo dare un titolo alla partita di oggi è ‘maturità’, cioè capire fino in fondo che cos’è la serie B". Mercoledì si torna in campo a Carrara: "Ci saranno da fare valutazioni, non tanto di turn over ma ci vorranno energie fresche". Caso non convocato: "Sta recuperando la condizione fisica, è stata una mia scelta". Una battuta poi del match winner Sersanti: "Partita che era diventata in salita, ci siamo confrontati nell’intervallo e ci è andata bene perchè l’abbiamo ripresa subito. Una partita che non tante squadre avrebbero ribaltato".

Alessandro Bedoni