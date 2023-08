Partiti i lavori per ampliare il pronto soccorso

Ruspe al lavoro: sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l’ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Come fa sapere l’Ausl di Modena, "il progetto complessivo prevede la realizzazione di una struttura di circa 900 mq attigua al Pronto soccorso esistente (e che si svilupperà verso est, ossia verso il parco delle Rimembranze), con nuovi ambulatori, spazi sanitari e strumentazioni radiologiche per l’approfondimento diagnostico, al servizio del sistema di emergenza-urgenza".

L’investimento totale, che comprende anche il riassetto (già ultimato) di alcune aree del Pronto soccorso attualmente in funzione, è di oltre 4 milioni e 600mila euro, di cui poco più di 3 milioni di finanziamenti statali per la riorganizzazione delle reti ospedaliere per l’emergenza Covid, 750mila euro provenienti da donazioni, 350mila euro di finanziamento regionale e 400mila di fondi aziendali.

"Se da un lato si lavora all’appropriatezza degli accessi – prosegue l’Azienda – dall’altro si continua a investire per dotare la struttura di spazi e tecnologie idonei ai volumi di attività di un Pronto soccorso inserito in un DEA (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione, ndr) di primo livello come quello di Carpi. La realizzazione del progetto di ampliamento, in caso di nuovi scenari pandemici infettivi, consentirebbe una migliore separazione dei percorsi, facendo così tesoro della lezione imposta dall’emergenza Covid". Per quanto riguarda le tempistiche, "la durata dei lavori è prevista in 500 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori", come si legge nel documento relativo all’esito della procedura per l’affidamento di incarico professionale ‘per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione’ (incarico assegnato all’ingegner Jessica Facchini di Modena, ndr). A gennaio scorso invece erano state attivate una serie di misure di potenziamento per migliorare la sicurezza di pazienti e operatori; iniziative di vario genere, strutturali, di riorganizzazione ed efficientamento dell’assetto e formative, che in parte erano una risposta alla richiesta di interventi in tal senso avanzata da più parti dopo l’escalation di aggressioni al personale sanitario che si sono verificate gli ultimi mesi del 2022.

Maria Silvia Cabri