Partner per la protezione civile. Il Comune cerca un’associazione

Un avviso pubblico per l’individuazione di un’associazione per la Protezione Civile. Lo ha emesso il Comune di Sassuolo, con l’obiettivo di individuare, mediante procedura comparativa, un’organizzazione o associazione del terzo settore con cui procedere alla sottoscrizione di convenzione per instaurare un rapporto di collaborazione nell’ambito operativo della Protezione Civile. L’istanza di partecipazione, reperibile sul sito del Comune, scade il prossimo 17 febbraio: le attività oggetto della convezione, che ha durata fino alla fine del 2029, sono la collaborare con la struttura comunale di Protezione Civile in relazione agli interventi e iniziative, l’assistenza persone e popolazioni colpite da disastri, calamità e/o infortuni, l’allestimento e gestione di campi, tendopoli e simili, le esercitazioni in ambito della protezione civile, la formazione e aggiornamento degli addetti, la partecipazione alle attività di pianificazione comunale e più in generale ‘creare le condizioni per intervenire in modo integrato e coordinato nelle situazioni di emergenza e cooperare per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio’.