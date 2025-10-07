"Parto in ambulanza in sicurezza"

Parto precipitoso l’atro giorno a Pievepelago, con una madre che ha partorito in ambulanza. L’Ausl precisa che è stato fatto tutto il possibile per la salute di madre e nascituro. "Nella serata di domenica, la donna, accompagnata dal coniuge e già ampiamente oltre il termine, si è presentata alla Casa della Comunità Alto Frignano a Pievepelago con uno stato avanzato di contrazioni, intense e ravvicinate. Immediata la chiamata dell’ambulanza del 118, arrivata presso la struttura dopo sei minuti. Visto il parto imminente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per la centralizzazione al Policlinico di Modena. Considerata l’imminenza del parto, la donna è stata assistita dall’infermiera a bordo dell’ambulanza in totale sicurezza. Mamma e bambina sono state poi trasportate al Policlinico di Modena con l’elisoccorso, dove sono attualmente ricoverate in buone condizioni di salute. La donna, già mamma di un bambino, era seguita dal Consultorio di Pavullo e aveva una cartella aperta presso l’Ospedale di Sassuolo, dove nella giornata di lunedì 6 ottobre, era previsto il ricovero visto il superamento del termine. L’episodio dimostra il ruolo fondamentale degli operatori dell’emergenza-urgenza, formati per assistere al meglio le mamme, anche nei parti precipitosi. Anche in questo caso l’infermiera presente a bordo del mezzo di soccorso è intervenuta tempestivamente garantendo la salute di mamma e bambino. Il parto precipitoso è un evento che avviene in poche ore e non è in alcun modo prevedibile. Può verificarsi ovunque e non dipende dalla distanza dall’Ospedale o dal Punto nascita, tanto che si sono verificati e possono verificarsi parti extraospedalieri anche per le donne che abitano molto vicino a un punto nascita".