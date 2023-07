Parto in casa a Ravarino: Matilde ha fretta di nascere - La storia di Ilaria e Matilde

Una giovane mamma, mercoledì sera, ha partorito in casa assistita dall’ostetrica, arrivata da San Giovanni in Persiceto, e dal marito.

Atterrato nel campo sportivo comunale, avvisato dalla levatrice, anche l’elisoccorso di Bologna. A raccontare il parto lampo di Ilaria Zenato, culminato con la nascita di Matilde, è nonna Lorella residente nel vicino comune di Crevalcore.

"Erano da poco passate le 23 quando mia figlia Ilaria è entrata all’improvviso in travaglio e ha subito avvertito Francesca, sua ostetrica del corso pre parto che poco dopo l’ha raggiunta. Riscontrata l’imminenza del parto l’ha fatta preparare per andare in ospedale a Bologna con l’ambulanza ma non c’è stato il tempo. La levatrice – precisa mamma Lorella – aveva seguito Ilaria anche in occasione della nascita del primo figlio Tommaso due anni fa.

Memore delle complicazioni del primo parto, per sicurezza ha ritenuto opportuno il supporto dell’elisoccorso.

Il termine dei giorni per la nascita era domenica e, dopo la visita fatta all’ospedale Maggiore martedì, si era stabilito – ricorda Lorella – il ricovero per sabato a mezzogiorno. Fortunatamente non ci sono stati imprevisti, è andato tutto bene. Mia figlia Ilaria e la nipotina Matilde ora stanno bene".

Commovente il post dell’ostetrica Francesca: "Sei nata nel salotto di casa. La mamma e il papà sono stati incredibili, e insieme a loro il personale dell’ambulanza e dell’elisoccorso. E’ stato un onore essere lì ed essere la prima ad accoglierti".

Mamma e neonata sono poi state accompagnate in ambulanza in ospedale. Tanti i commenti sui social di auguri alla famiglia.

Flavio Viani