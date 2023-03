Parto lampo in casa a Medolla "Così ho fatto nascere Evan"

"Ancora devo rendermi bene conto di quello che è successo: ho fatto nascere un bambino". E’ emozionata Martina Malavasi, 29 anni, infermiera del 118 di stanza a Mirandola, da tre anni al servizio dell’Ausl di Modena. Protagonisti della storia a lieto fine, insieme a Martina, sono i neo genitori di Medolla e il piccolo Evan, 3200 kg e i capelli scuri. La neomamma domenica mattina era andata al Policlinico con contrazioni ma era stata rimandata a casa, poi qualche ora dopo il parto lampo a casa.

"Ero di turno domenica mattina – racconta Martina – e mai avrei immaginato, a soli 29 anni e dopo tre anni di lavoro, di vivere un’esperienza così intensa sotto tutti i punti di vista, professionale e umano. Alle 11.21 è arrivata una chiamata: ‘codice rosso avanzato’, ossia l’urgenza massima, con classificazione ostetricia. Insieme al medico specializzando, in auto medica, siamo partiti subito verso Villafranca di Medolla: lungo il tragitto ci siamo preparati psicologicamente, ripetendo i protocolli e suddividendoci i compiti. Ad attenderci sulla soglia, il papà visibilmente agitato: era stato al telefono con la centrale operativa del 118 che gli aveva indicato cosa predisporre. La mamma in travaglio era già sul letto matrimoniale e intorno c’erano vari asciugamani puliti: l’abbiamo aiutata a gestire le spinte coordinandole alle contrazioni. Si vedeva già la testina: non c’era tempo di caricare la giovane e portarla in ospedale, siamo rimasti in casa". Dopo la pima spinta è uscita subito la testina del piccolo: i sanitari hanno controllato naso e bocca e che non avesse il cordone ombelicale attorcigliato. Alla seconda spinta ecco uscire anche la seconda spalla: "L’ho preso tra le mie braccia e dopo tre secondi ha pianto, ma per me quei tre secondi – dice Martina – mi sono parsi tre ore dal tanto erano importanti! Nel frattempo era stata allertata l’ambulanza dei volontari di San Felice. La mamma aveva scelto come ospedale il Policlinico (vista la chiusura del Punto Nascita di Mirandola, ndr) ma le ho consigliato di andare a Carpi perché più vicino. Arrivati al Ramazzini le ostetriche del reparto hanno preso in carico mamma e piccolo. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) sono tornata a Carpi per la denuncia di nascita, avendolo fatto nascere io, sono passata a salutarli: stanno benissimo! Sono ancora scossa, i parti ‘precipitosi’ sono abbastanza rari ma possono accadere, e per fortuna l’Ausl ci ha formati con corsi ad hoc per assistere la mamma e i neonati". Fortunatamente la vicenda della neo mamma e del piccolo Evan è a lieto fine; al Policlinico erano stati fatti tutti i controlli ma le contrazioni non erano ancora regolari e la giovane era stata mandata a casa. Qualche ora dopo la chiamata per il parto imminente. Si riaccende così il tema della contestata chiusura del Punto Nascita di Mirandola, dove la giovane avrebbe potuto recarsi immediatamente già alle prime forti contrazioni.

r.m.