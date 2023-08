"Parto precipitoso? Poteva succedere ovunque"

Non si placano le polemiche dopo il parto in auto, in una piazzola di Gorghetto (Bomporto). Come raccontato nei giorni scorsi, i neogenitori erano partiti da Finale Emilia per raggiungere il Policlinico ma a metà strada si è verificato il parto precipitoso che ha visto nascere la piccola Teresa, fortunatamente con un lieto fine. Dopo le polemiche bipartisan, con appelli per riaprire il Punto Nascita di Mirandola, interviene l’Ausl. Innanzitutto, l’Azienda sanitaria "nel dare il benvenuto alla vita alla piccola, ringrazia gli operatori intervenuti, sia volontari che professionisti sanitari, che hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi possibili". Poi fa alcune precisazioni: "L’evento – dice l’Ausl – non può essere collegato alla sospensione dell’attività di assistenza al travaglio-parto dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, che, è bene ricordarlo, è stata una necessità determinata dalla carenza oggettiva di professionisti ginecologi che ha fatto venire meno le fondamentali condizioni di sicurezza per mamme e bambini. Si è infatti trattato di un parto precipitoso, che può verificarsi ovunque, e spesso vicino ai Punti nascita (uno lo scorso ottobre a poco meno di un km dal Policlinico).

"Il cosiddetto ‘parto precipitoso’ – spiega la dottoressa Maria Cristina Galassi, Direttrice del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda USL di Modena –, può avvenire ovunque e in qualsiasi momento: in casa, per strada, in ambulanza, nel parcheggio se non nell’ascensore dell’ospedale. Sono stati documentati diversi casi, anche dalla stampa locale, di donne che hanno partorito in casa o in auto nonostante abitassero molto vicino a un Punto nascita.

In generale, la donna in gravidanza o il familiare che è con lei quando capiscono di essere in una fase avanzata del travaglio-parto è bene che attivino prontamente il 118: gli operatori dell’emergenza-urgenza, infatti, sono formati per assisterla al meglio anche a distanza in attesa di intervenire sul posto".