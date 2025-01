Partono da martedì gli incontri formativi per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia

Si svolgerà martedì 7 gennaio, alle ore 18 presso la Biblioteca Mabic, la riunione informativa sulle modalità di iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia (bimbi nati nel 2022 o tra gennaio e aprile 2023). A tale incontro seguiranno tre Open day nelle scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale: lunedì 13 gennaio, dalle 17 alle 19, presso le ‘Bertacchini-Borghi’ (Via Claudia 81); mercoledì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, presso le ‘Agazzi’ (Piazza Amendola 9) e le ‘Cassiani’ (Via Gioia 2); giovedì 16 gennaio, dalle 17 alle 19, presso le ‘Obici’ (Via Ponchielli 58) e le ‘J. Da Gorzano’ (Via Ticino 19).

La riunione informativa e gli Open day sono stati organizzati in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26, che dovranno essere presentate tra l’8 e il 31 gennaio 2025 in modalità on-line (il link è sul sito del Comune: ‘https://portale-maranello.entranext.it/home’) e tramite SPID (il possesso dell’identità digitale è quindi necessario). Per chi dovesse trovare difficoltà con la procedura di iscrizione, il Servizio Istruzione comunale fornisce assistenza, previo appuntamento contattando il numero 0536-240042.

Invece, per informazioni utili ad ottenere la SPID è consultabile il sito del Comune (pagina ‘https://www.comune.maranello.mo.it/in-evidenza/servizi-on-line/spid-le-credenziali-per-i-servizi-online’). Per ottenere l’identità digitale è attivo a Maranello anche il servizio ‘Digitale Facile’, che assiste personalmente il cittadino presso il Municipio, previo appuntamento telefonando all’800-141-147.