Partono i lavori all’ufficio postale. Per i servizi c’è la sede a Sestola

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montecreto è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori potranno essere usufruiti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Sestola 14, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.35, dotato di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. La sede di Montecreto è inserita nell’ambito del progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR. Questo progetto di Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7milaUffici Postali dei piccoli centri, tra questi quello di Montecreto, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Poste ricorda che nel periodo dei lavori si potranno usufruire anche dei vicini uffici clientela potrà usufruire anche degli Uffici Postali vicini ad Acquaia e Lama Mocogno, mentre a Sestola sarà possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità.

g.p.