Pas in cerca di una nuova sede, petizione per sensibilizzare la città

Chiedono sostegno alla città, i volontari della PAS Pubblica Assistenza Sassuolo – Croce Blu. L’associazione, come noto, potrebbe perdere la sua storica sede di via Ancora 205 – la PAS vi entrò nel 2008 – che è stata assegnata all’asta, qualche settimana fa, ad un nuovo proprietario ed è alla ricerca di un edificio che possa garantire la continuità ad una realtà fondamentale nell’ambito del volontariato cittadino. Quindici anni sul territorio, oltre 120 volontari in servizio permanente effettivo, 10 mezzi con i quali vengono svolti trasporti sanitari ed un’incessante attività – con corsi e iniziative – a beneficio della cittadinanza sono solo alcuni dei capisaldi sui quali la Pubblica Assistenza ha costruito se stessa. "La nuova proprietà – fa sapere il presidente della PAS, Leonardo Scannavino – ha mostrato grande disponibilità nei nostri confronti, accordandoci il permesso di restare qui in via Ancora per qualche tempo, ma da parte nostra non vogliamo approfittarne e abbiamo necessità di capire, in tempi ragionevoli, come e dove proseguire la nostra attività.

La raccolta delle firme non vuole rivendicare alcunché, ma fare in modo che la cittadinanza sia sensibilizzata rispetto a quello che per noi può diventare un problema in grado di condizionarci in modo decisivo".

Vero: qualche soluzione, i vertici dell’associazione, in queste settimane ha avuto modo di vagliarla, ma nessuna soluzione si è rivelata "idonea a soddisfare le nostre esigenze, che attengono anche al ricovero degli automezzi e alla necessità di disporre di adeguati locali di servizio". La questione della sede della PAS sarà anche oggetto di discussione in consiglio comunale (c’è un’interrogazione del partito democratico, sul tema) e sulla questione l’Amministrazione sta comunque cercando una possibile soluzione. Le firme si raccolgono online su una piattaforma dedicata (https:chng.itGgxmkRcBwf) ma anche di persona: i volontari della PAS apriranno infatti i loro banchetti in via Battisti, nei martedì e venerdì di mercato, dalle 9 alle 13, ed in piazza Garibaldi, già da dopodomani, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e la domenica mattina dalle 9 alle 13.

