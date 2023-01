Pas, sede venduta Rischio ’sfratto’

Si annunciano tempi non semplici per la Pas Sassuolo, l’associazione che si occupa di servizi sociali, trasporti sanitari ordinari, assistenze e formazione di primo soccorso per la cittadinanza. La sede che la Pas occupava a titolo di comodato gratuito, ieri, è stata infatti oggetto di pubblico incanto – a seguito del fallimento della proprietà – e ha trovato un acquirente in una società modenese che si è aggiudicata l’immobile, sito in via Ancora 205 e che dal 2008 ospita l’associazione. Una prima asta, la cui base era di oltre 275mila euro, andò deserta, e stesso esito ebbe la seconda: questa volta, invece – il prezzo nel frattempo è sceso a 117.281 euro – di acquirenti se ne sono presentati addirittura tre e l’immobile è stato aggiudicato, trovando così un nuovo proprietario. Ci sono dieci giorni di tempo per presentare ulteriori offerte maggiorate del 10% rispetto al prezzo cui è stato battuto l’immobile ma, ove non ne arrivassero, sarà il nuovo proprietario a valutare che uso fare dell’immobile a e chi farlo occupare o a chi affittarlo o cederlo.

Per la Pas, insomma, si apre una fase tutt’altro che semplice, che potrebbe costringere l’associazione a cercare una nuova sede: qualche tempo prima che l’immobile andasse all’asta per la prima volta, lo scorso marzo, i vertici dell’associazione avevano lanciato un appello alla cittadinanza e all’Amministrazione comunale, il fatto che i primi due incanti fossero andati deserti suggeriva possibile mantenimento dello status quo, ma l’esito dell’asta di ieri apre un nuovo capitolo per la Pas che, aveva scritto un anno fa, restava comunque disponibile anche a "vagliare la disponibilità di un qualsiasi altro luogo in cui poter proseguire la nostra attività".

Stefano Fogliani