Pascoli e Andrea Costa, le vite parallele nel libro di Elisabetta Graziosi

È la storia di un’amicizia speciale, "un’amicizia socialista", quella che verrà raccontata ed ‘esplorata’ nell’incontro (a cura della professoressa Patrizia Paradisi) in programma venerdì 28 marzo alle 16 nella sala dei Presidenti dell’Accademia di Scienze lettere e arti in corso Vittorio Emanuele 59. La professoressa Elisabetta Graziosi presenterà il suo volume dedicato ad Andrea Costa e Giovanni Pascoli che ricostruisce le ‘vite parallele’ del primo deputato socialista della storia d’Italia e del celebre poeta, due romagnoli che ebbero un ruolo cruciale nel passaggio fra Otto e Novecento.

Gli anni giovanili di Pascoli a Bologna, "goliardo e sovversivo", attorno al 1875, non sono mai stati studiati a fondo. Eppure in giovinezza Costa e Pascoli si conobbero e si frequentarono, furono amici all’università intorno a Carducci e ad altri compagni di imprese sovversive. Aderirono entrambi all’Internazionalismo. "Seguì poi una lunga storia di lontananza e di silenzio, ma molte delle idee erano e rimasero comuni – viene spiegato. Come Costa, Pascoli si professò socialista fino alla fine. E alla fine, i due giunsero quasi contemporaneamente, nel 1910 e nel 1912". Il libro di Elisabetta Graziosi (che ha insegnato Letteratura italiana all’università di Bologna) accende dunque una nuova luce su quegli anni giovanili, e offre anche elementi per un’interpretazione del discusso discorso "La grande proletaria si è mossa" che Pascoli pronunciò nel novembre 1911 al teatro di Barga.

