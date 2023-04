Pasqua, boom di prenotazioni "Grande ritorno degli stranieri, hotel e ristoranti quasi pieni"

L’uscita dalle restrizioni dettate dalla pandemia ha finalmente permesso, ai tanti turisti americani che l’anno scorso hanno passato la Pasqua senza la possibilità di poter viaggiare in Europa, di tornare a visitare l’Italia e anche il nostro territorio. Così Modena sta registrando un boom di prenotazioni dagli Stati Uniti, i cui turisti sono molto interessati ai motori e all’enogastronomia. Resta sostenuto anche il flusso di turisti dal Nord Europa, Germania in primis. Inoltre, il ritorno della neve in Appennino e la probabile riapertura delle piste, porterà tante persone, per la maggior parte italiani e dalle zone limitrofe, a visitare le località sciistiche e turistiche del territorio.

"I dati – commenta Gabriella Gibertini, presidente Assoturismo Confesercenti – dimostrano che quest’anno molti turisti opteranno per le città d’arte e la vacanza all’insegna del relax. Modena sta andando verso il record di presenze nel periodo e questa è un’ottima notizia per il comparto. Sono tornati gli stranieri, americani e dal Nord Europa ma anche francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi e polacchi che sceglieranno principalmente le città d’arte, mentre per gli italiani, la maggior parte di loro punterà al relax, con una domanda maggioritaria verso le località costiere e termali, anche se il meteo potrebbe portare una virata last-minute dal mare alle città d’arte".

"Il turismo del nostro territorio – continua Gibertini – ma più in generale quello italiano sta vivendo una fase di ripresa e speriamo che continui anche nei prossimi mesi. Parliamo di un settore fondamentale e strategico per la crescita economica del nostro paese che deve essere al centro dell’agenda politica ed economica. Il ministero del Turismo si sta impegnando in questa direzione: apprezziamo la volontà di intervento sui nodi che bloccano lo sviluppo del comparto, a partire dall’apertura del tavolo sulla carenza di personale. Un’emergenza assoluta: abbiamo stimato un fabbisogno non soddisfatto di circa 50mila figure professionali a livello nazionale nel comparto per la Pasqua e per i Ponti di primavera e anche Modena non fa eccezione. Dobbiamo risolvere le criticità e sostenere la ripartenza, con investimenti sulle imprese e sulle infrastrutture, oggi più che mai necessarie per competere in un mercato sempre più globale e sempre più difficile", conclude Gibertini.