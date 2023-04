Pasqua, raduno dei fan di Vasco Da tutta Italia per cantare insieme

Sarà una Pasqua particolare a Zocca per tantissimi fan di Vasco. Il movimento ’Flash mob For Vasco’, quasi duemila aderenti in tutta Italia, aveva promosso questa iniziativa alcuni anni fa ma la pandemia ne decretò la sospensione.

Ora ci siamo, i membri del sodalizio stanno scaldando i motori.

L’appuntamento è fissato domenica alle ore 16 in via Tesi, nello spazio di fronte al Bibap e alla Pizzeria Carla. "Noi siamo pronti – dice Gaetano Balbo, organizzatore dell’evento –. Non ci resta che aspettare ancora un paio di giorni. Ci vediamo a Zocca, per il Flash Mob For Vasco Acustikom. La scaletta è eccezionale. Sarà una Pasqua rock, 12 canzoni in scaletta, una chitarra sola e la voce dei fan, così come nei medley durante i concerti di Vasco". Sarà quindi un Flash Mob acustico con alla chitarra Filippo Stocchi, 23 anni, studente di musica a Roma. "Suono la chitarra da quando ero piccolo – dice –, sono un cantautore, sto lavorando al mio primo EP e sono un fan sfegatato di Vasco".

La voce sarà quella dei fan, che potranno far sentire le loro doti canore nel paese del loro idolo. "Proveremo a creare un’atmosfera come quella che si respira nei concerti di Vasco – aggiunge Gaetano Balbo – la voce dei fan che si unisce fino a creare una sola voce, il ruggito del Popolo del Blasco". In scaletta ci sono: Colpa d’Alfredo, Quanti anni hai, Senza parole, Vivere, Ho ritrovato te, Guai, Medley 2008 (Toffee, Ridere di te, Brava Giulia, Dormi dormi, Va bene così), Ed il tempo crea eroi, Sally, Lunedì, Medley 2015 (E..., L’una per te, La noia), Albachiara. Il movimento Flash mob For Vasco nasce nel 2019, fondato da Gaetano Balbo.

"Siamo un movimento autonomo e indipendente – spiega –. Abbiamo già svolto due eventi fisicamente: uno a Modena Park e l’altro nel piazzale di San Siro nel 2019. Adesso, finalmente, ci ritroveremo per un nuovo evento, a Zocca".

Walter Bellisi