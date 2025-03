Passanti e architetture urbane negli scatti di Affranti

Sarà inaugurata sabato 22 marzo alle 11.30, nelle sale del palazzo Ex Guardia Nazionale di corso Cavour a Finale Emilia, la mostra del fotografo Daniele Affranti, promossa da Alma Finalis: è una nuova tappa del percorso di conoscenza di importanti artisti finalesi del passato e del presente. In questa personale verranno presentati alcuni scatti del progetto "Passanti, ritratti e architetture urbane". Il talento di Daniele Affranti si è rivelato già nei giorni della drammatica rotta del Panaro, nel novembre 1982: alcune sue foto vennero esposte alla Sala di Cultura di via Battisti. Affranti ha quindi lavorato per oltre un decennio in uno studio pubblicitario di Modena, collaborando anche alla realizzazione di libri d’arte come "Liberty in Emilia" e "Pittori modenesi dell’Ottocento": in parallelo ha realizzato la serie "Camera (fotografica) con vista su Modena" e ha tenuto mostre in Italia e all’estero, in particolare nel sud della Francia, Arles, Avignon, Béziers.

Nel progetto "Passanti", la sua cifra artistica è molto evidente: persone senza nome vengono colte all’improvviso, in movimento (appunto di passaggio), davanti a monumenti o palazzi di tutto il mondo. Sono presenze silenziose, sfuggenti, che ci interrogano. "Nelle foto di Daniele Affranti – scrive Bianca Costa nella presentazione – c’è un’attenzione verso il prossimo che si rivela in modo sottile, con la capacità di cogliere le sfumature più tenui, ma abilmente espresse con il colore forte, la quotidianità con l’equivoco ironico e inaspettato. Il dentro si confonde con il fuori, il soggetto con il contesto, quasi fosse un elemento di arredo urbano. Le composizioni rigorose inglobano tutti gli elementi al posto giusto eppure, a una prima occhiata, è difficile stabilire quale sia il soggetto vero dell’immagine".

La mostra si potrà visitare il sabato e la domenica, fino al 6 aprile.

s. m.