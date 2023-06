Passaro, arresti domiciliari revocati

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per Biagio Passaro, il noto leader di ‘Io Apro’ arrestato dalla Guardia di Finanza il 30 novembre scorso per bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, infatti, il legale ha presentato un’istanza per la scarcerazione dell’imprenditore di Castelfracno. Il giudice Truppa ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dagli avvocati Enrico Fontana e Saverio Campana, basata sull’attenuazione delle esigenze cautelari in conseguenza del tempo trascorso agli arresti domiciliari, con autorizzazione al lavoro. Chiuse le indagini, la procura ha chiesto nei confronti dell’imprenditore il rito immediato ma la difesa ha avanzato richiesta di abbreviato condizionato ad una consulenza tecnica, già depositata. "Ringrazio i miei legali – afferma Biagio Passaro – e sono fiducioso nella magistratura e nella giustizia".