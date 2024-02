Passeggiata serale al lume di candela

Ventesima edizione, oggi a Castelvetro, per "M’illumino di meno", la tradizionale iniziativa dell’assessorato all’Ambiente del Comune (in collaborazione con "Passiavanti", il "Gruppo passeggiate castelvetresi", le Gev e l’Istituto Comprensivo) per celebrare la "Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili". In programma una passeggiata serale a lume di candela con ritrovo alle ore 18 in piazza Madonnina nel centro storico di Castelvetro. Ai partecipanti è richiesto di portare un vaso di vetro trasparente del diametro di almeno 7 centimetri, col quale si costruiranno delle eco-lanterne per portarle poi a piedi in giro per il paese lungo un facile itinerario urbano di circa 3 chilometri. Al termine, sulla centrale piazza Roma, sarà creata una grande scenografia per lanciare un messaggio oltre i confini del territorio".