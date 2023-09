Passeggiate al parco "Vogliamo riconquistare i nostri spazi pubblici"

di Valentina Reggiani

"Eravamo oltre un centinaio lunedì sera: è stata una sorpresa. C’erano tante donne ma anche famiglie intere e oltre una decina di bambini. E’ stata una bella serata e questo significa che la gente aveva fiducia ma, soprattutto, che ne aveva bisogno".

E’ questo il commento di Cristina Martinelli, residente nella zona del Parco Amendola che una decina di giorni fa aveva proposto passeggiate in sicurezza al Parco. Un progetto nato dalla volontà di molti di riappropriarsi del proprio territorio e senza paura.

"Mai come quest’anno abbiamo visto il nostro parco così vuoto – ha spiegato Cristina – e soprattutto le donne hanno paura, la sera, ad uscire da sole. Per questo ho lanciato sui social l’idea delle passeggiate e mi hanno risposto quasi settecento persone. Non pensavo di riscuotere un ‘successo’ così grande".

La prima camminata in compagnia e sicurezza al parco Amendola si è svolta appunto lunedì sera e hanno preso parte oltre cento persone. La camminata ha preso il via alle 21 con partenza dal parcheggio di fronte al Jolly. I cittadini si sono presentati con i propri cani al guinzaglio, i bastoncini da trekking per evitare cadute e le luci frontali per illuminare le zone più buie.

"Abbiamo restituito un po’ di vita al parco – sottolinea Cristina Martinelli – E’ stato anche scenografico: avevamo tutti le luci in testa e in tanti hanno portato i bastoncini da trekking per evitare di inciampare. La camminata è partita alle 21 e si è chiusa intorno alle 22.30. Una signora anziana mi ha detto: ’Pensa, se non fossi venuta qua sarei rimasta sul divano. Sono felice di essere uscita di casa’. Le passeggiate si ripeteranno due volte alla settimana. Abbiamo pensato di organizzarle al lunedì e giovedì, e la settimana successiva, nelle serate di mercoledì e venerdì per permettere a tutti di partecipare. Questa settimana replichiamo giovedì sera, poi ci accorderemo per le prossime date. Sono soddisfatta perchè ho visto tante persone felici".

Diverse, appunto, le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa. "Ieri sera – racconta una signora – io e la mia famiglia abbiamo partecipato con grande soddisfazione alla passeggiata organizzata da Cristina. E ‘ stato piacevole e confortante. Oltre a molte decine di noi, ho visto il parco, perlomeno in questo periodo, vissuto da gente perbene. Famiglie con bimbi, fidanzatini, atleti in allenamento. Una piacevole scoperta".

Ad aderire alla camminata tantissime donne che, come sottolineato dall’organizzatrice, spesso hanno paura ad uscire da sole, la sera, anche solo per portare a fare una passeggiata il proprio amico a quattro zampe.