Passero albino, raro avvistamento a Pievepelago, una preziosa diversità faunistica

Un raro passero albino è stato avvistato e fotografato in questi giorni a Pievepelago. Molto poche le notizie di avvistamenti similari in Italia (un poco più frequenti in Sicilia e Sardegna) di questo uccellino definito ‘il più solo e triste del mondo’. La definizione deriva dal fatto che le sue piume bianche lo rendono facilmente individuabile dai predatori aerei, le sue ali sono più delicate e la sua vista inferiore rispetto agli altri passeri, cosa che non gli permette di coprire grandi distanze in volo. Spesso viene anche rifiutato da madre e coetanei. L’esemplare di Pievepelago, nato quest’anno, non pare avere questo problema in quanto giunge in compagnia del branco a becchettare briciole di pane in un giardino del centro. Chi ha effettuato il primo avvistamento, all’inizio pensava fosse un canarino scappato di gabbia… "Poi quando mi si è avvicinato in mezzo ad altri passeri ho capito che era uno di loro, ma bianchissimo!". Per qualche appassionato, si tratta di un ulteriore conferma della pregiata diversità faunistica del nostro Appennino. Il sito ‘Animalier’ si interessa di questi rari casi, constatando che se il passero albino arrivasse all’anno di età – rispetto ai 5-6 anni di vita di un passero comune – sarà un ottimo risultato. A Pieve lo sperano e si attendono nuovi avvistamenti.

g. p.