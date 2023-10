Passione per il restauro. Torna l’ambito corso della carrozzeria delle auto d’epoca

In un contesto dove la tecnologia e l’innovazione spesso dominano la scena, Cna Formazione Emilia-Romagna, insieme al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore, al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, nonché l’Iis Ferrari di Maranello, rilancia un omaggio ai motori del passato, con l’organizzazione della la seconda edizione del corso per tecnico restauratore della carrozzeria dell’auto d’epoca.

Questo percorso formativo, che si distingue per la sua esclusività con soli 20 posti disponibili, mira a formare figure professionali capaci di infondere nuova vita in un settore dove la Motor Valley, e in particolare Modena, svolgono un ruolo di primo piano a livello internazionale.

Il corso non solo gode della collaborazione di aziende di spicco nel settore delle auto d’epoca, come Bacchelli & Villa srl, Brandoli Egidio srl, Cremonini Carrozzeria, Retro Garage, Restauto, Scuderia Belle Epoquè, Ccw, Ferrari Classiche, Gruppo Promotor, Maserati, Carrozzeria Morandi Massimo di Bergonzoni Massimiliano e C, Modena Motori, e Campana Onorio, ma anche del patrocinio di associazioni e musei di prestigio, come AISA, Asi, Collezione Righini, Collezione Umberto Panini, Museo Stanguellini e Mauto - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, creando un network di eccellenza e unendo competenze e passione in un unico percorso formativo.

Oggi alle 18, presso la Sala Eventi del Tecnopolo di Modena, nel Campus del Dipartimento di Ingegneria, avrà luogo l’evento di presentazione del corso, un’occasione imperdibile per scoprire tutti i dettagli di questo affascinante viaggio nel mondo del restauro automobilistico.

Il curriculum, strutturato in 520 ore d’aula e 280 di stage, intreccerà lezioni pratiche in carrozzeria a momenti teorici e laboratoriali, integrando le tecniche tradizionali di restauro con innovative tecnologie come l’additive manufacturing e il reverse engineering, offrendo una formazione completa e attuale. Durante gli stage, i partecipanti avranno l’opportunità unica di immergersi nel quotidiano delle principali aziende di restauro modenesi, apprendendo direttamente da esperti del settore e vivendo la pratica del restauro in prima persona.

Completamente gratuito, grazie al cofinanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus della Regione Emilia-Romagna, il corso offrirà ai partecipanti un certificato di specializzazione tecnica superiore, apriporta per numerose opportunità nel settore del made in Italy.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre 2023 e il corso, che avrà inizio a novembre 2023 e si concluderà a ottobre 2024, è rivolto a 20 giovani e adulti, con particolare attenzione a coloro che possiedono un diploma tecnicotecnologico in ambito meccanico o di liceo scientifico e hanno una buona conoscenza dell’inglese e dell’informatica.

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, è possibile contattare la coordinatrice del corso, Vania Spezzani, via e-mail a spezzani@cnafoer.it o telefonicamente presso Cna Formazione Emilia-Romagna, sede di Modena, al numero 059 269800.

In un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’innovazione, il corso ifts per tecnico restauratore della carrozzeria dell’auto d’epoca offre un’opportunità unica di connettere passato, presente e futuro, unendo la passione per le auto storiche con le più moderne tecniche di restauro e conservazione.