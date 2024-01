Passione spirituale sulle note di Lang

Torna al Comunale di Modena la compagnia del coreografo Roberto Zappalà che mercoledì 17 presenterà la sua nuova creazione "Cultus" (nella foto), un altro sguardo sulla spiritualità sulle musiche di "The Little Match Girl Passion" di David Lang, premio Pulitzer 2008, ispirata alla "Piccola fiammiferaia" di Hans Christian Andersen con l’eco della "Passione secondo Matteo" di Bach. E delle passioni di ogni uomo. Sempre mercoledì al Comunale di Carpi un classico, "Lo Schiaccianoci", con il Russian Classical Ballet. Sabato 21 allo Storchi si assisterà invece a "Nothing. Nel nome del padre, del figlio e della libertà" che Michela Lucenti e Balletto Civile hanno tratto da "Re Lear" di Shakespeare, "una riflessione sulla possibilità di ricominciare rinnegando il potere dei padri".