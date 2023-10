Passioni, anche il vecchio teatro aprì il 13 ottobre

Per una coincidenza curiosa e... creativa, anche il ‘primo’ teatro delle Passioni, quello che ormai vive soltanto nella memoria (e un po’ nella nostalgia), venne inaugurato il 13 ottobre. "Era il 1999 e quella sera venne portato in scena ‘Zio Vanja’ di Cechov con la regia di Federico Tiezzi", ha ricordato ieri Giuliano Barbolini, già sindaco di Modena e oggi presidente di Emilia Romagna Teatro. Quel piccolo, raccolto teatro – che si è nutrito dell’idea, dell’esperienza e della lungimiranza di Pietro Valenti, allora direttore di Ert – ha rappresentato un importante presidio culturale per la città: è stato la ‘casa’ per cento produzioni di Ert, 412 compagnie ospitate e la bellezza di 2255 recite, per più di 200mila spettatori. "Quel teatro ha accompagnato la crescita e l’affermazione di Ert", ha aggiunto Barbolini.

Ora il ‘testimone’ viene raccolto dal Nuovo Teatro delle Passioni all’ex Enel, dove ieri sera si sono (finalmente) accese le luci della sala piccola: per le serate di inaugurazione, ancora oggi e domani Valter Malosti, direttore di Ert, è regista e protagonista di "Maddalene (Da Giotto a Bacon)", un excursus di pittura e poesia sui testi di Giovanni Testori, con le musiche eseguite dal violoncellista Lamberto Curtoni. Da martedì la stagione decollerà con i due Lai di Testori che Sandro Lombardi ‘consegna’ ad Anna Della Rosa. E intanto, sempre nel comparto, sono partiti i lavori per la seconda sala da 236 posti, "che – ha sottolineato Barbolini – ci auguriamo possa essere pronta fra un anno e mezzo".

"In questa area si uniscono spettacolo dal vivo, alta formazione artistica (con la Scuola di teatro Iolanda Gazzerro), cinema – ha fatto notare il presidente di Ert –. I teatri che stanno nascendo rispondono alle esigenze che avevamo fatto presente in fase progettuale: la compresenza di una sala grande e di una piccola, l’assenza di un palcoscenico tradizionale, le gradinate modulabili per il pubblico, la valorizzazione degli spazi di accoglienza". Ert potrà così rafforzare il suo ruolo di teatro nazionale, ai primi posti in Italia.

s. m.