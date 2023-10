’Pasta sociale’, un piatto a 5 euro: "Così favoriamo la socializzazione"

Per gli anziani che sono soli (ma anche coppie) e vorrebbero crearsi una compagnia o fare nuove amicizie, ora a Vignola c’è un’opportunità del tutto inedita. Per la prima volta, infatti, al centro Età Libera in via Geo Ballestri 265 si potrà aderire al progetto della "Pasta sociale", ovvero andare a mangiare a mezzogiorno del lunedì, del martedì e del giovedì un piatto in compagnia, a un prezzo estremamente contenuto: 5 euro. Il menù è unico per tutti: un piatto di pasta (che cambia a seconda dei giorni), una bottiglia d’acqua e un caffè.

Gli unici requisiti richiesti sono quelli di avere più di 65 anni e di essere soci del Centro sociale (la tessera costa 10 euro all’anno). Ideatrice dell’iniziativa è la stessa presidente del centro Età Libera, Silvana Parmiggiani, supportata in questo progetto dal cuoco Giovanni Salsini e da altre volontarie. A presentare il progetto, inoltre, sono intervenute ieri mattina sia la sindaca, Emilia Muratori, sia la vicesindaca Anna Paragliola.

"Era un po’ che avevo questa idea – ha spiegato la presidente del centro, Parmiggiani – e ora la stiamo mettendo in pratica. Riusciamo ad accogliere fino a 40 persone alla volta e ci sono ancora posti liberi. Dopo pranzo, peraltro, chi vuole può rimanere qui e magari fare una partita a carte". Paragliola ha aggiunto: "Sosteniamo come amministrazione questo progetto perché iniziative come queste, che aiutano le persone anziane, hanno un duplice effetto: si fa prevenzione contro l’isolamento e si promuove la socialità".

Marco Pederzoli