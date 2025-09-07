Pastasciutta antifascista alla Festa dell’Unità

La Festa provinciale dell’unità di Modena ospiterà eccezionalmente anche un pranzo, ma non uno qualsiasi: oggi infatti, si celebra la Pastasciutta antifascista, presso l’Osteria 467. A precedere il momento conviviale, alle 10, presso l’Agorà ‘Aude Pacchioni’, l’incontro dal titolo ’Da ottant’anni antifascisti per la democrazia, la libertà, la pace’, nel corso del quale interverranno la presidente di Casa Cervi Albertina Soliani, il già presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti e la presidente attuale Manuela Ghizzoni, la presidente dell’Istituto Storico di Modena Ilaria Franchini, il presidente Anpi Modena Vanni Bulgarelli e la segretaria provinciale del Pd Marika Menozzi.

Stasera, alle 19.30, si parlerà ancora di Europa, e in particolare dei rapporti Draghi e Letta, dei nuovi dazi e della difesa comune. A confrontarsi l’europarlamentare Dario Nardella, la sindaca di Formigine Elisa Parenti e il segretario Pd della città di Modena Diego Lenzini. Della fragilità della democrazia italiana, tra astensionismo e deriva plebiscitaria, si discuterà invece alle 21, con la presentazione del libro di Federico Fornaro ‘Una democrazia senza popolo’. Nell’analisi di Fornaro la democrazia non gode di buona salute, con molti i fattori che ne stanno erodendo le fondamenta e che mettono in serio pericolo la tenuta delle istituzioni. Non si tratta di una questione teorica, ma di un problema che tocca da vicino la vita quotidiana, la società, minando il futuro di ciascuno. Da anni sono al lavoro quattro silenziosi tarli che stanno scavando nel tessuto vivo delle democrazie: le diseguaglianze sempre più marcate, la perdita di memoria storica, l’uso spregiudicato delle fake news con il conseguente avvelenamento delle fonti della conoscenza e la mancata fiducia nel futuro. A dialogare con l’autore, nell’incontro moderato dalla giornalista Susanna Ferrari, saranno il deputato Pd Silvio Lai, il docente di Storia della filosofia presso Unimore Carlo Altini.

Non mancherà la musica, con il concerto, alle 21.30, del Ginevra Di Marco Quartet: un concerto dinamico, di movimento, teso a vivere la gioia della musica vicino al pubblico che può muoversi e ballare in un clima di vicinanza e condivisione fisica ed emotiva. Le canzoni arrivano da trent’anni di musica, dai CSI fino a oggi, con un repertorio molto vario, che segnerà le tappe salienti del suo percorso artistico. Il tutto legato all’immensa tradizione popolare che ha nella musica un veicolo per essere tramandata di generazione in generazione.