Pasti alla Cra Ramazzini. Attacco bipartisan:: "Sono mancati i controlli da parte di Comune e Ausl"

Il ’caso pasti’ alla Cra Ramazzini sta infiammando gli animi a livello politico e non solo. Cirfood, la cooperativa incaricata della preparazione e consegna dei pasti per i 70 ospiti del centro è intervenuta per precipare che "tutte le comunicazioni sul servizio ad oggi pervenute sono state prese in carico dall’impresa e, in accordo con Domus Assistenza, approfondite al fine di verificare e laddove necessario migliorare l’operato all’interno della struttura per garantire agli ospiti attenzione e pasti sani ed equilibrati, in linea con le singole esigenze di ciascun utente". Inoltre, "dai report dei familiari degli ospiti della struttura, condivisi da Domus Assistenza, non risultano criticità legate alla qualità dei pasti – dice sempre Cirfood – Ribadiamo la completa disponibilità ad approfondire la situazione e a questo fine è stato già programmato un incontro nei prossimi giorni. Intanto Rifondazione Comunista attacca il Comune di Modena che continua "ad esternalizzare i servizi alla persona e il ricorso ad appalti e subappalti, fuori dal controllo della gestione diretta. Solo grazie alla determinazione degli operatori sanitari (e non in seguito a controlli del Comune e dell’Ausl) che hanno pubblicamente denunciato la scarsa qualità dei pasti siamo venuti a conoscenza di quanto accade alla Cra Ramazzini. Il cibo rappresenta uno dei fattori indispensabili del prendersi cura di chi non è più autosufficiente, di chi non ha la possibilità di scegliere. Il paradosso è che la cucina esiste, come anche le cuoche, ma non possono preparare internamente il cibo poiché la cucina interna è ritenuta superata e costosa. Da qui la scelta di appaltare all’esterno, troppo spesso a scapito della qualità, e senza controlli adeguati".

Anche Fratelli d’Italia prende pozisione e attacca. "La notizia della inaccettabile pessima qualità dei pasti forniti nella residenze per anziani Ramazzini ci preoccupa e ci chiediamo quali controlli siano effettuati sulla gestione del servizio da parte del Comune – dice Elisa Rossini – Ricordiamo che le linee di indirizzo regionali per la ristorazione dell’anziano in struttura residenziale prevedono il monitoraggio di gradimento da attuarsi con la somministrazione agli ospiti e familiari di una scheda di monitoraggio del gradimento del vitto per almeno due volte all’anno. Ci chiediamo se questo monitoraggio sia stato effettuato e con quali esiti. Sarebbe poi importante istituire per la valutazione della gradevolezza dei cibi e per valutazioni non tecniche una commissione mensa che possa restituire il parere di un organismo terzo rispetto al gestore del servizio mensa".