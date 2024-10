Pasticceria Busuoli, il riconoscimento del Gambero Rosso

Mirandola vanta non solo eccellenze riguardo al comparto biomedicale, ma può anche vantarsi di annoverare eccellenze alimentari. La Guida "Gambero Rosso 2025", infatti, ha riconosciuto alla nota Pasticceria Cioccolateria Bar Busuoli di Piazza Costituente, un luogo che appartiene ormai alla tradizione della Città dei Pico, una significativa promozione che porta in dote la conquista di "2 tazzine" in più per l’eccellenza dell’offerta, del servizio e dell’ambiente garantiti agli avventori. Non è tutto: la nota guida alle eccellenze gastronomiche italiane ha aggiunto anche "2 chicchi" per la qualità del caffè. La conquista della due tazzine certifica dunque un salto di qualità per questo esercizio artigianale, che aveva iniziato il suo percorso nel 1966 lungo la Circonvallazione di fronte quasi alla Stazione delle Corriere e che ora ha trovato sistemazione nel cuore della città. Per Busuoli è un ulteriore traguardo raggiunto che va ad aggiungersi al prestigioso titolo di Miglior Ceffetteria d’Italia dal World Pastry Stars 2024.

al. gr.