Pasticceria Trenti, croissant alla ciliegia Igp

Il croissant ora c’è anche alla confettura di Ciliegia di Vignola Igp, autorizzato espressamente dal Consorzio. L’idea è venuta alla stpasticcera vignolese Fiona Trenti (a sinistra nella foto, assieme a Moira Stefani del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp), che ha ottenuto l’autorizzazione a presentare, nel proprio locale di via Trento Trieste, i croissant con confettura di Ciliegia di Vignola Igp. " Ringrazio innanzitutto Moira – spiega Fiona –perché l’idea è venuta appunto parlando con lei, quando diverse persone che si sono prenotate per l’auto raccolta delle ciliegie nel suo podere hanno chiesto se fosse previsto un cestino per la merenda. Da qui, l’idea di proporre anche un croissant alla ciliegia e, quindi, di chiedere l’autorizzazione al Consorzio per l’utilizzo di prodotto Igp. L’autorizzazione, dopo le pratiche burocratiche, è arrivata solo lunedì scorso, ma le cose stanno già andando molto bene e riesco a vendere oltre 100 paste al giorno. Così come per la pasta dei croissant utilizzo una vecchia ricetta di mio padre, così per la confettura ho deciso di preparala esclusivamente dal prodotto fresco, nel mio laboratorio, acquistando la materia prima dai produttori certificati. Quindi – conclude Fiona - la disponibilità ci sarà finché proseguirà qui a Vignola la stagione delle ciliegie".

m.ped.