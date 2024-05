Pasticcio a San Prospero: "Pronti a riprendere le firme"

Ironia della sorte ieri sera a San Prospero si è tenuto l’ultimo consiglio comunale della legislatura, una legislatura che rischia di concludersi nel peggiore dei modi col commissariamento del Comune. Tutto a causa di un "vizio formale" commesso nella consegna della documentazione da parte di entrambi i presentatori di lista e sfuggita anche ai controlli effettuati dall’ufficio elettorale-anagrafe del Comune, prima del loro invio a Modena. Il rilievo mosso è identico per entrambe le liste: sia per la civica di centrosinistra ’San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco’, che sostiene il sindaco uscente Sauro Borghi, che ’San Prospero per il Cambiamento" in appoggio a Bruno Fontana, che si ispira al centrodestra. Ora, entrambi i protagonisti sperano – in considerazione della assoluta buona fede riguardo alle firme raccolte (ognuno doveva consegnarne da 60 a 120 ndr) che sono state apposte su fogli solamente appuntati al modulo di presentazione consegnato dagli uffici comunali, quando invece andavano messe in calce ad un unico documento o quantomeno su pagine che recassero in modo esplicito il motivo della sottoscrizione – in una riammissione in extremis da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. Le speranze, tuttavia, sono appese ad un filo, nonostante entrambi gli schieramenti si siano dati da fare per interpellare capaci studi legali, che già ieri pomeriggio si sono riuniti in conclave in Municipio per stendere ognuno il proprio ricorso e motivare la richiesta di modifica della ricusazione disposta dalla Commissione elettorale provinciale. "Per quanto ci riguarda – fa sapere Sauro Borghi – ci siamo rivolti all’avvocata Sara Castellazzi. Il ricorso verrà depositato domani mattina e confido nel buon senso da parte del Tar. Fossero stati altri motivi comprenderei. Tuttavia la forma, anche se non è sostanza, non è stata rispettata e ci adegueremo alla decisione che prenderà il Tar". Sulla stessa lunghezza d’onda si muove anche lo schieramento di centrodestra. "Il nostro obiettivo – fa sapere Fontana, che si avvarrà di un altro studio legale di Modena – è quella di fare una competizione a due e non a 1 o uno e mezzo. Stiamo guardando la giurisprudenza. Ci rendiamo conto che è un caso un po’ anomalo e il Tar Emilia-Romagna non si è mai espresso su un fatto del genere. Puntiamo molto su una sentenza del Consiglio di Stato che ci dà qualche margine di speranza". Intanto dalle retrovie, il segretario Pd locale Luca Pirazzoli ci dice "Se occorre siamo pronti in poche ore a riaprire la sottoscrizione delle liste o a consegnare dichiarazioni autenticate di ogni singolo sottoscrittore che le firme sono state espresse per la nostra lista".

Alberto Greco