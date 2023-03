Patata di Montese promossa dall’università: "Brand molto apprezzato"

Promossa a pieni voti la Patata di Montese. Anzi, si è ’laureata con lode’ a Unimore, dipartimento di Economia Marco Biagi. Un gruppo di docenti del nostro Ateneo ha svolto un approfondito studio sul tubero montesino, ora arricchito anche del marchio Prodotto di Montagna, istituito dalla Comunità Europea. Ha riguardato fra l’altro l’aspetto economico commerciale, la competitività fra brand differenti, ma anche test per ottenere una produzione ancor più di alta qualità e l’analisi del Dna per la tracciabilità del prodotto. Sono pronti anche il sito internet www.patatamontese.it e la nuova confezione con un nuovo logo, nella quale emerge Patata di Montese, Montese come territorio e il brand Prodotto di montagna, garanzia di autenticità, qualità ed effetto salutistico. Posto in un punto vendita, i consumatori hanno espresso estremo apprezzamento per il nuovo packaging.

I risultati di questo progetto, avviato nel 2019 per cercare di valorizzare il prodotto di montagna, che fa parte del Programma di Sviluppo Rurale della nostra Regione, sono stati illustrati ieri a Montese nel corso di un incontro al quale hanno partecipato: per Unimore Elisa Martinelli, Federica Caradonia, Francesca De Canio, Emiro Endrighi, Enrico Francia; per Dinamica, Pietro Farinelli; il sindaco Matteo Deluca, il consigliere delegato Erminio Bernardi; i produttori Mario Milani, Luciano Baraccani e Daniele Perosino. "È stato fatto un lavoro molto importante che con le nostre forze non saremmo mai riusciti a realizzare. Ha permesso di aggiungere maggiore conoscenza del prodotto", ha commentato il sindaco, che è anche presidente dell’Associazione Produttori Patata di Montese. "Il progetto si propone di valorizzare le produzioni di montagna – ha spiegato la prof. Lisa Martinelli, di Unimore, responsabile scientifico del Progetto Patata di Montagna – con particolare riferimento alla Patata di Montese, cercando di dare linee guida e modalità con cui valorizzare il prodotto sul mercato. A questi fini abbiamo cercato di comprendere la valutazione che i consumatori danno del brand e risulta che la Patata di Montese è estremamente ben valutata, abbastanza conosciuta nei territori dell’Emilia Romagna e anche della Toscana".

Walter Bellisi