Patriarchi e Stalle da cartolina: "Così valorizziamo il Castagno"

Il Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano lancia il progetto ‘Patriarchi’ e il progetto ‘Stalle da cartolina’, rispettivamente per far scoprire percorsi, luoghi e tradizioni legate al castagno del nostro Appennino e per l’inserimento paesistico degli insediamenti produttivi nel paesaggio del Parmigiano Reggiano di montagna. In tal senso, di recente Elvira Mirabella direttrice Gal e Giancarlo Cargioli presidente Gal hanno annunciato l’assegnazione al territorio di circa dieci milioni di euro in cinque anni per due linee d’azione. La prima linea di investimento sosterrà la creazione di nuove imprese e nuove attività e lo sviluppo di alcune filiere tradizionali come l’artigianato, la castanicoltura e la gestione forestale, mentre la seconda si focalizzerà su interventi il cui obiettivo è il miglioramento della fruizione turistica del territorio attraverso l’individuazione di nuovi luoghi (quelli della produzione agroalimentare), la valorizzazione delle strutture ricettive e commerciali e il sostegno alle attività di enti che operano per la promozione del territorio. Il tutto nell’ambito del progetto regionale ’Paesaggi da vivere’. Sul sito https://www.galmodenareggio.it/ le mappe interattive e le Linee Guida dei due progetti.

g.p.