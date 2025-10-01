Patrimonio Unesco . Letture, musica e tour per scoprire la storia di Duomo e Ghirlandina

Nel 1319 Enrico da Campione, l’ultimo dei maestri venuti a Modena dai laghi del nord per lavorare nel cantiere del Duomo, completa con una cuspide squisitamente gotica la guglia della Ghirlandina. È il suggello di un’opera epocale, ma anche l’avvio di una vicenda collettiva che arriva ai giorni nostri. Ecco il significato del titolo ’L’ultima pietra e l’inizio della memoria’, scelto per l’ottava edizione di ’Modena patrimonio mondiale in festa’, un lungo week end di eventi diffusi nel cuore della città per celebrare il sito (cattedrale, piazza Grande e torre civica) che nel ‘97 ha ottenuto la prestigiosa tutela dell’Unesco.

Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre il programma propone suggestioni visive, letture di poesia e musica, visite guidate e iniziative per bambini e famiglie, con al centro un richiamo specifico alle vicende della Ghirlandina. E siccome l’Unesco, nel 2021, ha anche decretato Modena città creativa per le media arts, ecco che l’omaggio alla torre civica avviene con modalità molto moderne: giovedì alle 21,30 e 22 un videomapping dal titolo ’Ghirlandina, luce e memoria’ racconta la storia dell’insigne monumento. È l’evento inaugurale della festa, poi fino a domenica ci saranno altre proiezioni (due ogni sera) a ingresso libero.

Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura, fa notare che l’installazione connette i due riconoscimenti Unesco proprio grazie ai linguaggi dell’arte digitale. "Questa – aggiunge – è una festa in rete, animata da molti soggetti. Ha due obiettivi: far conoscere meglio un patrimonio straordinario che a volte diamo troppo per scontato, ma che esige una tutela e valorizzazione costante, e sostenere la promozione turistica rendendo il centro sempre più attrattivo". "La videoproiezione racconta come la torre è cresciuta in oltre due secoli accanto al Duomo – spiega la coordinatrice dell’Ufficio Patrimonio Mondiale di Modena Francesca Piccinini – e mostra quanto la comunità ne ha avuto cura. La storia inizia nel 1099 e si conclude oggi: il simbolo della città fa parte del nostro presente, come dimostrano i risultati della recente campagna di restauro".

Il videomapping, realizzato da Angelo Santimone di ’Delumen’ e Raul Battilani, utilizza undici grandi videoproiettori, collocati all’interno del palazzo comunale, nel cortile del Museo lapidario del Duomo e in un’abitazione privata. L’altro evento clou è lo spettacolo ’Versi senza tempo’, un viaggio poetico dal ‘200 a oggi, da Cecco Angiolieri ad Alda Merini, affidato alla voce di Giancarlo Giannini e al sax di Marco Zurzolo, a cura di Ert. Va in scena all’interno della Cattedrale venerdì e sabato alle 21 con un’esperienza teatrale: visione diretta, monitor nelle navate. Lo spettacolo è sold out, ma si potrà ascoltare in filodiffusione anche all’interno dei Musei del Duomo, pagando un biglietto a prezzo scontato.

"Sarà l’occasione per raggiungere un pubblico ancora più ampio e far dialogare lo spettacolo con i tesori della cattedrale" dice la neo direttrice artistica di Ert Elena Di Gioia, sottolineando "la forza e bellezza dei diversi linguaggi artistici".

Lungo tutto il weekend, inoltre, visite guidate su prenotazione, come spiega Francesca Fontana (Musei del Duomo): ’Oltre il cantiere’, dedicata alle opere d’arte e modifiche architettoniche realizzate dal 1319 in poi, e ’Fino in cima… e tutto attorno’, per scoprire la Ghirlandina e la città del Trecento fra cerimonie in cattedrale e feste in piazza Grande. Per i più piccoli il laboratorio gratuito ’Dritta o storta ma che importa’ (sabato e domenica alle 15 e 17 con ritrovo alla Preda Ringadora), che racconta l’arte del costruire.

"La Basilica Metropolitana – fa notare Simona Roversi – partecipa dall’inizio alla gestione del sito Unesco: un patrimonio di arte e fede cui la città è unita da sempre". ’Modena patrimonio mondiale in festa’ non è solo un evento culturale. Dallo scorso anno è diventato anche un brand turistico, promosso su piattaforme digitali, canali social, motori di ricerca e tour operator. La campagna ha raggiunto finora oltre 30 milioni di utenti. Nello stesso periodo, spiega Giovanni Bertugli, dirigente comunale del settore cultura e promozione della città, quasi 70 mila persone hanno valutato l’offerta turistica sul portale Visit Modena, con oltre 12 mila richieste di prenotazione per visite ai monumenti o itinerari sul territorio. E in dieci anni la Ghirlandina ha avuto 67 mila visitatori. Le vecchie e venerande pietre parlano ancora.