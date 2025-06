Patrizia Vezzani neo presidente ’Terzo Settore’

È Patrizia Vezzani, fondatrice di Augeo Cooperativa Sociale, la nuova presidente del Terzo Settore Lapam Confartigianato. L’elezione è avvenuta a margine di un’iniziativa congressuale organizzata dall’associazione, dove tra i focus della nuova presidente vi era quello di analizzare le necessità delle associazioni del terzo settore.

"Ringrazio i colleghi per la fiducia e la stima – commenta le neo presidente eletta che rimarrà in carica fino al 2029 –: abbiamo molto lavoro da fare per iniziare un percorso reale di conoscenza fra le associazioni del terzo settore e di reciproco aiuto, facendo rete per ottenere contributi e agevolazioni. Dobbiamo puntare il focus sui servizi che hanno due grandi tematiche che sono agli opposti: l’infanzia e gli anziani. Si tratta di temi che anche a livello politico vanno affrontati per trovare soluzioni che permettano di agevolare la vita di queste fasce di popolazione. Non servo di certo io per dire che si rendono necessarie anche delle risorse economiche che permettano di mantenere attivi quei servizi che vanno a favore di queste categorie di persone. Come associazione il nostro obiettivo, e anche il mio come presidente, è quello di creare consapevolezza nelle realtà del terzo settore e di lavorare in sinergia e di squadra. Da soli non riusciremmo a ottenere quello che invece è possibile fare in una rete d’insieme. Come Lapam Confartigianato dobbiamo interfacciarci con il mondo produttivo e provare a declinarlo sui servizi con un occhio politico attento. Non si tratta semplicemente di chiedere finanziamenti o di ottenere contributi, ma di avere una visione. Grazie a un gioco di squadra ci potrebbe essere l’opportunità di ipotizzare una riorganizzazione dei servizi del Terzo Settore che va a tutela delle persone".