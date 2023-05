Patrono, annullata la processione: pranzo a sostegno degli alluvionati

Oggi, Festa di San Bernardino da Siena, causa maltempo la prevista Processione in occasione del Patrono non ci sarà. Alle ore 17.15 la Liturgia della Parola sarà celebrata direttamente in Cattedrale dove, alle 18, il Pontificale sarà presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve. La liturgia sarà accompagnata dal Coro bandistico Città di Carpi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta alle 18 su TVQUI. Sempre causa maltempo, annullato il Concerto di campane dell’Unione Campanari Modenesi A. Corni aps sul sagrato della Cattedrale. Modifiche, domani, anche per il ’Pranzo del Patrono’ (ore 12.30): causa maltempo la location non sarà più il chiostro di San Rocco ma il Circolo sociale Guerzoni (via Genova 1). I proventi del pranzo saranno devoluti a sostegno delle popolazioni alluvionate. Nel pomeriggio alle 15 in Oratorio Eden, ’Lovatorneo’ Torneo di Basket 3vs3. In caso di pioggia l’evento sarà spostato nelle palestre della scuola Sacro Cuore. Causa maltempo è stata annullata la ’Festa delle famiglie’ mentre la sera, alle 21 al Teatro Comunale, confermato ’Habitus’, lo spettacolo a cura del Festival Internazionale delle Abilità Differenti.