Patti Smith il 9 dicembre in Duomo. Grandi successi, pace e solidarietà

Patti Smith canterà nel Duomo di Modena il prossimo 9 dicembre nell’ambito di ’A Tour Italian Days’, tournée che comprende diversi teatri e cattedrali italiane, tra Siena e Napoli, tra Bari e Venezia, ed è accompagnata dalla presentazione del libro ’A Book Of Days’. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Modena-Nonantola con il patrocinio del Comune di Modena. "Volevo fare un libro – ha dichiarato Patti Smith in una recente intervista al New York Times – che, pur prendendo in considerazione alcuni aspetti politici, desse alle persone un momento di sollievo. Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo, dobbiamo essere consapevoli e impegnati, ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose o per usare la nostra immaginazione".

Il concerto, che sarà dedicato alla pace, inizierà alle 21.15 e consentirà al pubblico modenese di ascoltare i brani più importanti dell’artista nata a Chicago, cresciuta nel South Jersey ed emigrata a New York nel 1967. Tra i riconoscimenti più importanti, Smith è stata nominata nel 2005 Comandante dell’Ordine delle arti e delle lettere dal Ministero della Cultura francese. Ha ricevuto due dottorati Honoris causa nel Patt Institute di New York (2010) e nella Wesleyan University del Connecticut e due lauree ad Honorem a Parma e Padova. Patti Smith ha inoltre partecipato ai concerti di Natale del 2013 e 2014 in Vaticano. Una parte dei ricavi sarà destinata all’orfanotrofio ’La Crèche’ di Betlemme, che si occupa gratuitamente di oltre 110 bambini da zero a sei anni provenienti da contesti di indigenza o vittime di abbandono o maltrattamenti. Cinquanta di loro alloggiano presso la struttura, altri sessanta frequentano l’Istituto scolastico e rientrano nelle abitazioni. Gestito dalla Congregazione delle Figlie della Carità, l’orfanotrofio opera da oltre cento anni in Terra Santa e accoglie anche madri nubili in condizioni di fragilità e soggette a rischio in determinati contesti culturali.

Patti Smith è un faro per tantissimi musicisti. Viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione, da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio.