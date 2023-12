Pattinaggio artistico, in Coppa arrivano medaglie a raffica

È stato un buon avvio per i ragazzi del pattinaggio artistico a rotelle della Polisportiva Fanano nella prima prova di qualificazione al campionato Coppa Italia e Trofeo delle Regioni che si è svolta ieri al Palaghiaccio di Roma - Mentana. Alla fine sono arrivati tre primi posti, due secondi e un terzo, oltre a diversi piazzamenti vicino a podio in tutte le categorie. Quindi un primo posto nella categoria Basic Novis (fascia silver) femminile, primo e secondo posto nella Junior (fascia silver) femminile, primo e secondo posto nella Junior men (fascia gold), terzo posto nella Basic novis (fascia silver) men. Insomma, un bottino di tutto rispetto che sottolinea la bontà degli atleti e dei loro allenatori. La rappresentativa di Fanano, fornata da undici giovanissimi atleti di età compresa dai dal 12 ai 19 anni, guidata dall’allenatore Paolo Sterpa e dai dirigenti della Polisportiva, alla fine ha battuto forti atleti di società sportive del centro Italia che hanno dato battaglia per tutta la durata delle gare in programma.

Al termine di questo Trofeo, i migliori 24 pattinatori di ogni categoria si sfideranno per la qualificazione alla finale nazionale.

La Polisportiva Fanano, che conta oltre cento iscritti al pattinaggio artistico su ghiaccio, una ventina dei quali agonisti, ha partecipato anche in passato a questo campionato e due anni fa disputò la finale nazionale.

A Fanano organizza corsi di pattinaggio artistico rivolti ai bambini di tutte le età, a ragazzi, ragazze e adulti.

w. b.