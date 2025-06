Pattinaggio Trofeo Fisr, Vittoria Grasso è campionessa nazionale

Dal 7 al 15 giugno quasi 2000 giovani atleti da tutta Italia si sono ritrovati per il 4° Trofeo Nazionale Primi Passi e Giovani Promesse a Massa e a Luni Mare. Una settimana di sport, sorrisi e condivisione all’insegna del pattinaggio artistico.

In questo contesto si sono distinte anche le piccole atlete della società sportiva Aldo Baraldi Avia Pervia di Modena con le allenatrici Jessica Rinaldini e Valentina Scaglioni che hanno appunto preparato quella che è la campionessa italiana Fisr, Vittoria Grasso.

"Al suo primissimo anno di gare – hanno scritto le allenatrici in un post sui social – Vittoria non ha mai perso un allenamento impegnandosi con la costanza e la serietà di una professionista, ogni giorno (e ogni sera prima di andare a dormire) ci ha mostrato la sua grande passione per il pattinaggio. Se le chiedete cosa è importante fare durante una gara risponde: 'Divertirsi'. Ma non lo dice per dire, si diverte davvero. Questa è la chiave del successo e il primo posto al trofeo nazionale Fisr è più che meritato. Siamo tutti fieri di te".