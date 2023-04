Patto Finanza-Comune per vigilare sui fondi Pnrr

Una ’task-force per vigilare’ sull’impiego dei fondi Pnrr.

Il sindaco Alberto Bellelli e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, colonnello Gianluca Capecci, hanno sottoscritto, ieri mattina alla presenza del Prefetto di Modena Alessandra Camporota, un Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare il presidio sul corretto impiego delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Erano presenti il comandante della Guardia di Finanza di Carpi, capitano Greta Tallone e l’assessore comunale al Bilancio Mariella Lugli. Il documento prevede il tempestivo e sistematico flusso informativo da parte del Comune – ‘Soggetto attuatore’ di diversi progetti finanziati dal Pnrr per un totale, ad oggi, di circa 39 milioni di euro – in relazione ai dati di sintesi degli interventi previsti e dei relativi realizzatori, oltre alla possibilità di segnalare eventuali elementi di rischio o anomalie rilevate nel corso della gestione dei progetti.

La Guardia di Finanza potrà utilizzare le informazioni acquisite per orientare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti in danno del bilancio del Comune, dello Stato e dell’Unione europea verso quei soggetti e quei contesti connotati da indici di rischio più elevati. Il flusso informativo risulterà di particolare rilevanza anche perché potrà essere utilizzato, in stretto coordinamento con la locale Prefettura, per l’effettuazione di analisi volte a prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità nella filiera esecutiva dei lavori.

Il Prefetto, nel sottolineare la particolare importanza di intese come quella di ieri, ha ringraziato la Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’Ordine per il costante e qualificato contributo fornito nell’ambito del Gruppo Interforze Antimafia a cui, di recente, è stato dato ulteriore impulso al fine di scongiurare qualsiasi pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nei progetti di investimento legati al Pnrr.