Patto per il lavoro. C’è Il si di Lapam

Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Confartigianato Carpi, interviene sull’istituzione anche in città del ‘Patto per il lavoro, lo sviluppo e l’innovazione’ dove gli attori economico-sociali del territorio si ritroveranno per fare il punto della situazione su diverse questioni rilevanti per l’area della Città dei Pio. "È la strada corretta per cercare di trovare soluzioni a un contesto non facile. Coinvolgere i principali protagonisti di un’area è un primo passo per un confronto costruttivo sulle principali questioni economiche e sociali da affrontare".