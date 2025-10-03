Patto per la scuola: inclusione e legalità

Condividere le politiche educative e scolastiche dell’intero territorio dell’Unione Terre d’Argine, oltre alle priorità e ai principali progetti strategici pluriennali. Questo l’obiettivo che anima uno dei ‘fiori all’occhiello’ del sistema scolastico territoriale, il Patto per la Scuola, l’accordo di rete sottoscritto dall’ente locale e dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie, dal Cpia territoriale e dalla Formazione professionale, rinnovato all’unanimità per il 2025-2030.

Il Patto concretizza una logica di sinergia, finalizzata a elevare la qualità del sistema scolastico grazie anche alla collaborazione del Terzo settore per le progettualità e la qualificazione dell’offerta formativa. "Il Patto per la Scuola – afferma Daniela Tebasti, presidente dell’Unione con delega all’Istruzione – è un modello presente da tempo nel nostro territorio e come tale ha permesso di dare stabilità e continuità alla collaborazione tra istituzioni che si occupano di scuola e altre agenzie formative su tematiche fondamentali quali ad esempio i servizi alle scuole, l’inclusione scolastica, la promozione del benessere a scuola, la prevenzione della dispersione e l’orientamento, la valorizzazione del merito e le politiche interculturali".

Nella versione 2025-2030, sono stati recepiti numerosi elementi di novità, come la programmazione di un effettivo sistema integrato territoriale di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, le progettazioni e gli interventi a fronte di nuovi disagi e di nuove fragilità (ad esempio con la promozione di un uso etico e responsabile degli strumenti digitali e il contrasto al ritiro sociale), l’introduzione di nuovi protocolli operativi antidispersione e dei Patti di comunità, in rete anche con il Terzo settore, come il progetto Carpi Campus e In Campus.

Altri elementi nuovi sono rappresentati dal coordinamento di azioni integrate tra ente locale, forze dell’ordine e istituzioni scolastiche per la promozione della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile, la valorizzazione delle eccellenze e l’arricchimento dell’offerta formativa, con una particolare attenzione all’internazionalizzazione e ai paradigmi IA e STEAM.

A questi si aggiungono i percorsi di accoglienza e alfabetizzazione degli alunni neo arrivati e la valorizzazione del bilinguismo, l’educazione alla sostenibilità ambientale anche con interventi concreti di cura delle aree verdi cittadine, un protocollo per l’uso consapevole ed etico del cellulare e dei social e progetti di internazionalizzazione in tutti i continenti, Mep, ideazione di impresa, start up e di educazione alla salute e al rispetto dell’altro, a partire già dalle primarie.

Maria Silvia Cabri