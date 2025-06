Patto per le materne, nessuna lista d’attesa

E’ stata rinnovata la convenzione tra le Terre d’Argine e le scuole dell’infanzia private paritarie del territorio (dieci in totale), finalizzata a regolare i rapporti per i prossimi quattro anni scolastici. La sottoscrizione, nell’ambito del sistema integrato pubblico-privato, permetterà di coprire totalmente la domanda dei posti alle materne. "La nuova convenzione – afferma la presidente dell’Unione Daniela Tebasti - redatta dopo un ampio e partecipato confronto con i rappresentanti delle scuole, e approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Unione permette di continuare a dare risposte alle famiglie del nostro territorio, anche a fronte di bisogni che cambiano. Il grande valore di questa fruttuosa collaborazione tra pubblico e privato – aggiunge – è arricchire l’offerta pedagogica nel rispetto delle autonomie, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta delle famiglie, restando nell’ambito di un coordinamento pedagogico che ne certifica la qualità".

Nell’anno scolastico appena concluso, sono stati 551 i bambini che hanno frequentato una delle 29 sezioni delle scuole d’infanzia privata paritaria distribuite sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, pari a circa il 24% del totale dei bambini iscritti (poco più del 26% frequenta le scuole comunali, mentre quasi la metà è iscritta alle scuole statali) e nell’ambito del sistema integrato pubblico-privato che consente di coprire la totalità delle domande delle famiglie di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera.

"Proprio per rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie e ai nuovi bisogni educativi delle bambine e dei bambini - aggiunge Tebasti - vengono confermati e aumentati progressivamente i contributi per ciascuna sezione autorizzata (che normalmente accoglie da un minimo di 15 a un massimo di 28 bambini)".

Il contributo ammonta a 18 mila euro all’anno a sezione per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027 e sale a 19mila per i due anni successivi. Si è deciso, inoltre, di continuare a sostenere le scuole d’infanzia paritarie delle frazioni, attraverso uno specifico contributo forfettario, anche nel caso in cui non raggiungessero il numero minimo di iscritti necessario per ottenere la parità. Particolare attenzione, infine, è stata posta all’inclusione dei bambini con disabilità e al sostegno dei centri estivi: "L’Unione, infatti, si farà carico del costo dell’insegnante di sostegno per il progetto di inclusione dei bambini con disabilità nei centri estivi che le singole scuole dovessero decidere di attivare". Resta invece ancora aperta la questione relativa ai posti dei nidi d’infanzia.

Maria Silvia Cabri