Pattugliamenti nelle stazioni ferroviarie. Accertamenti su una decina di persone

Sono tra i luoghi ritenuti più a rischio: parliamo delle stazioni ferroviarie dove sovente si verificano episodi di criminalità, in particolare spaccio. Non solo: soprattutto all’avvicinarsi della stagione invernale le aree delle stazioni fungono da giacigli per senzatetto e spesso i convogli sono teatro di episodi allarmanti messi a segno da ragazzini: nei giorni scorsi è stata segnalata l’ennesima aggressione ai danni di un passeggero da parte di un gruppo di minorenni.

Vi è poi la ‘questione’ legata all’aggressività nei confronti degli operatori da parte di quei passeggeri sorpresi senza titolo di viaggio. Proprio per monitorare le diverse situazioni o campanelli d’allarme legati ad episodi di micro criminalità mercoledì notte sono scattati i controlli dei carabinieri della compagnia di Modena, al termine delle corse dei treni, nei pressi delle Stazioni Ferroviarie di Modena e di Castelfranco. Gli accertamenti hanno riguardato diverse persone presenti nell’area – circa una decina -, molte delle quali bivaccavano o si aggiravano nei paraggi.

Il controllo si è svolto con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli utenti, nonché di rafforzare la presenza preventiva in una zona particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza. Al termine delle operazioni, non sono state rilevate criticità o situazioni di pericolo.