Paura a Castelvetro, incendio alla canna fumaria

Una domenica iniziata con grande spavento, quella vissuta ieri a Castelvetro, a causa di un incendio alla canna fumaria di un’abitazione in campagna. L’allarme è scattato ieri mattina verso le 9.30: l’episodio, nonostante avesse generato preoccupazione, si è concluso tempestivamente con l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto. Non si sono registrati danni all’abitazione in questione e, fortunatamente, non si sono registrati nemmeno feriti. I pompieri, per lavorare in piena sicurezza, sono arrivati sul posto anche con l’autoscala.

Il tetto dell’abitazione aveva delle travi in legno, ma fortunatamente l’incendio non è divampato, in quanto la canna fumaria era ben isolata. I residenti, una coppia di anziani, sono potuti rientrare nella propria abitazione subito dopo l’intervento, tempestivo, dei vigili del fuoco.