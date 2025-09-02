Paura in pizzeria, spruzzato spray urticante

Che quella di Sassuolo Due, complesso residenziale e direzionale collocato lungo via Cavallotti, sia una situazione che richiede presidio costante non è una novità. Da tempo, infatti, vengono segnalati furti e vandalismi soprattutto nel parcheggio sottostante la struttura, i cui cancelli vengono periodicamente manomessi e dove vengono segnalati movimenti non congrui. Agli onori della cronaca, in diverse occasioni, sono salite anche frequentazioni non granchè tra la piazza posta al centro del complesso e i passaggi pedonali che portano al parco ducale, dove capita stazionino bande di ragazzini non del tutto raccomandabili. Non mancano, né sono mancate segnalazioni in proposito e quanto accaduto sabato sera conferma la necessità di ‘attenzionare’ la zona.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della stazione cittadina, con il supporto della Polizia Locale, sono infatti intervenuti dopo alcune segnalazioni giunte al 112, che indicavano la presenza di un gruppo di ragazzi molesti nei pressi di una pizzeria della zona. La pizzeria, lo ‘Smile’, è uno dei locali più frequentati – e apprezzati – del centro cittadino che, in estate attrezza una distesa all’aperto, i ragazzini molesti sciamavano poco distante, probabilmente sull’area pubblica retrostante la pizzeria, e secondo quanto riferito, alcuni avventori, seduti sui tavolini esterni, avevano anche avvertito bruciore agli occhi e pizzicore alla gola, per la probabile vaporizzazione nell’aria di spray urticante. Dopo una breve ricerca, i militari hanno quindi rintracciato un gruppo di ragazzi poco distante dal locale. Nel corso dei controlli posti in essere dai Carabinieri è stato identificato un 19enne, originario del Marocco e residente a Sassuolo, che custodiva nelle tasche due bombolette spray al peperoncino da 15 ml ciascuna, apparentemente inutilizzate.

Dagli accertamenti è tuttavia emerso come il giovane fosse già stato denunciato in passato per una vicenda analoga. Le due bombolette, il cui contenuto è risultato essere eccedente i 20 ml previsti dalla normativa vigente per il porto da autodifesa, sono state sottoposte a sequestro penale, mentre il 19enne è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena. Nessun commento da parte dei titolari della pizzeria, che peraltro qualche mese fa era stata oggetto di una ‘spaccata’ notturna che aveva visto alcuni malviventi abbattere una vetrata e poi introdursi nel locale per asportare il fondo cassa, il dispositivo che verifica le banconote false e anche una bottiglia di liquore.

